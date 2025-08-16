"Війна має історичні корені". Фіцо після зустрічі Трампа і Путіна заговорив мовою Кремля

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо фактично повторив кремлівську риторику. Він заявив про "першопричини війни" в Україні та закликав надати Росії гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Коментуючи вчорашню зустріч президента США Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним, Фіцо використав тези з риторики Кремля.

Зокрема, під час свого відеозвернення Фіцо говорив, зокрема, про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки.

"Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", - завив він.

На ці коментарі одразу ж відреагувало російське державне ЗМІ "Коммерсант".

Видання зазначило, що Путін давно говорить про "корінні причини" війни. Саме цю фразу Москва використовує, стверджуючи, що Україна становила загрози безпеці, що нібито має виправдовувати вторгнення Росії у 2022 році.