"Війна має історичні корені". Фіцо після зустрічі Трампа і Путіна заговорив мовою Кремля

Словаччина, Субота 16 серпня 2025 20:27
"Війна має історичні корені". Фіцо після зустрічі Трампа і Путіна заговорив мовою Кремля Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо фактично повторив кремлівську риторику. Він заявив про "першопричини війни" в Україні та закликав надати Росії гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Коментуючи вчорашню зустріч президента США Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним, Фіцо використав тези з риторики Кремля.

Зокрема, під час свого відеозвернення Фіцо говорив, зокрема, про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки.

"Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", - завив він.

На ці коментарі одразу ж відреагувало російське державне ЗМІ "Коммерсант".

Видання зазначило, що Путін давно говорить про "корінні причини" війни. Саме цю фразу Москва використовує, стверджуючи, що Україна становила загрози безпеці, що нібито має виправдовувати вторгнення Росії у 2022 році.

Ба більше, востаннє Путін використав цю фразу вчора, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, посилаючись на амбіції України щодо НАТО та неправдиві твердження про те, що нацисти керують українським урядом.

Зустріч Трампа і Путіна

У ніч із 15 на 16 серпня на військовій базі Ельмендорф-Річардсон у місті Анкоридж відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним.

Переговори проходили у форматі "три на три" та тривали близько трьох годин. Після завершення перемовин лідери провели спільну пресконференцію.

Після завершення і Трамп, і Путін назвали розмову "продуктивною" та "корисною", однак конкретних домовленостей, зокрема щодо війни в Україні, оголошено не було.

Після саміту Трамп зв’язався із президентом України Володимиром Зеленським.

Їхня розмова за участі європейських союзників тривала понад півтори години. РБК-Україна писало хто з інших учасників долучився до цієї телефонної конференції.

