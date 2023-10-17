Війна в Ізраїлі: нові удари та ліквідація бойовиків, які намагалися закласти вибухівку

Так, 17 жовтня наглядові війська ЦАХАЛу помітили загін терористів, які намагалися проникнути за захистні загородження Лівану та закласти вибуховий пристрій.

"Чотирьох терористів було вбито", - кажуть у відомстві.

Нові удари по об'єктах ХАМАСу

Крім того, вночі ЦАХАЛ завдав удару по військових об'єктах, що належать терористичним організаціям ХАМАС.

"Винищувачі ЦАХАЛу атакували штаб-квартиру терористичної організації ХАМАС та вбили терориста", - зазначають ізраїльські військові.

Крім того, ЦАХАЛ завдав удару по банку, який терористична організація ХАМАС використала для фінансування своєї діяльності в Секторі Газа.

За останні кілька днів кораблі ВМС ЦАХАЛу застосували високоточні боєприпаси, вражаючи об'єкти терористичної організації ХАМАС, у тому числі оперативний штаб у центрі Гази та склади боєприпасів.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терриристів. Нещодавно до Ізраїлю їздив держсекратар США Ентоні Блінкен. Крім того, стало відомо, що Ізраїль відвідає і президент США Джо Байден.