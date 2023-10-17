UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна в Ізраїлі: нові удари та ліквідація бойовиків, які намагалися закласти вибухівку

Ajnj^ ЦАХАЛ знищив бойовиків, які намагалися закласти вибухівку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ЦАХАЛ завдав нових ударів по штаб-квартирі терористів ХАМАСу в Секторі Газа та банку, через який фінансувалася їхня діяльність. Також убито бойовиків, які мали намір закласти вибухівку на території Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїля.

Так, 17 жовтня наглядові війська ЦАХАЛу помітили загін терористів, які намагалися проникнути за захистні загородження Лівану та закласти вибуховий пристрій.

"Чотирьох терористів було вбито", - кажуть у відомстві.

Нові удари по об'єктах ХАМАСу

Крім того, вночі ЦАХАЛ завдав удару по військових об'єктах, що належать терористичним організаціям ХАМАС.

"Винищувачі ЦАХАЛу атакували штаб-квартиру терористичної організації ХАМАС та вбили терориста", - зазначають ізраїльські військові.

Крім того, ЦАХАЛ завдав удару по банку, який терористична організація ХАМАС використала для фінансування своєї діяльності в Секторі Газа.

За останні кілька днів кораблі ВМС ЦАХАЛу застосували високоточні боєприпаси, вражаючи об'єкти терористичної організації ХАМАС, у тому числі оперативний штаб у центрі Гази та склади боєприпасів.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терриристів.  Нещодавно до Ізраїлю їздив держсекратар США Ентоні Блінкен. Крім того, стало відомо, що Ізраїль відвідає і президент США Джо Байден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїль