Війна в Ірані може спричинити дефіцит газу у світі вже в найближчі 10 днів, - FT

Видання зазначає, що Катар, який виробляє п'яту частину світового обсягу скрапленого природного газу, був змушений припинити експорт після блокування Іраном Ормузької протоки.

З того часу гігантський завод з виробництва скрапленого природного газу в Рас-Лаффані зазнав величезних збитків. Цього тижня він піддався ракетному обстрілу з боку Ірану, що призвело до різкого зростання цін на газ в Азії та Європі.

Згідно з аналізом незалежної брокерської компанії Affinity, багато танкерів-газовозів, які завантажувалися в Катарі та ОАЕ, прямували до пунктів призначення до початку війни. Це означає, що деякі отримувачі газу лише зараз починають відчувати наслідки припинення його поставок.

FT пише, що країнам, економіка яких залежить від імпорту, доведеться платити захмарні ціни, щоб конкурувати за поставки СПГ із США та інших країн. Крім того, домогосподарства та підприємства будуть змушені скорочувати його споживання або переходити на інші види палива.

Зазначається, що багато бідних на нафту і газ азіатських країн вже ввели заходи щодо запобігання дефіциту, такі як чотириденний робочий тиждень.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, Іран заблокував Ормузьку протоку та атакував цивільні судна та енергетичну інфраструктуру після ударів США й Ізраїлю. Ця протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою: у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.