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Війна з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю більш ніж 50 млрд доларів, - ЗМІ

Неділя 05 листопада 2023 15:44
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Війна з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю більш ніж 50 млрд доларів, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вартість війни Ізраїлю з ХАМАСом у Секторі Газа становитиме до 51 млрд доларів (200 млрд шекелів). Про це йдеться в попередніх даних Міністерства фінансів Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Calcalist.

Ця оцінка, що дорівнює 10% валового внутрішнього продукту, ґрунтується на тому, що війна триватиме від 8 до 12 місяців, обмежиться Сектором Гази, без повної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену, а також на тому, що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних до армії в якості резервістів, незабаром повернуться на роботу.

Calcalist назвав "оптимістичною" оцінку відомства в понад 50 млрд доларів. Однак Міністерство заявило, що не підтримує дані Calcalist.

За даними видання, половину вартості складуть витрати на оборону, які становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів будуть пов'язані з втратою доходів, 17-20 млрд шекелів - з компенсацією бізнесу і 10-20 млрд шекелів - з відновленням.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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Ізраїль Сектор Газа
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