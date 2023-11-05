Война с ХАМАС обойдется Израилю более чем в 50 млрд долларов, - СМИ

Стоимость войны Израиля с ХАМАСом в Секторе Газа составит до 51 млрд долларов (200 млрд шекелей). Об этом говорится в предварительных данных Министерства финансов Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Calcalist.

Эта оценка, равная 10% валового внутреннего продукта, основана на том, что война продлится от 8 до 12 месяцев, ограничится Сектором Газа, без полного участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена, а также на том, что около 350 тысяч израильтян, призванных в армию в качестве резервистов, вскоре вернутся на работу.

Calcalist назвал "оптимистичной" оценку ведомства в более 50 млрд долларов. Однако Министерство заявило, что не поддерживает данные Calcalist.

По данным издания, половину стоимости составят расходы на оборону, которые составляют около 1 млрд шекелей в день. Еще 40-60 млрд шекелей будут связаны с потерей доходов, 17-20 млрд шекелей - с компенсацией бизнесу и 10-20 млрд шекелей - с восстановлением.

Операция Израиля в Секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.