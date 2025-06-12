"Війна не є перепоною": посол ЄС розповіла, які реформи має зробити Україна

Як зазначила посол, реформи активно обговорюються в рамках кластера "Фундаментальні цінності".

"Ми активно підтримуємо громадянське суспільство, яке виконує функцію нагляду, працюємо з урядом. У рамках Механізму підтримки України (Ukraine Facility) маємо низку критеріїв, які включають ці питання - судова реформа, антикорупція та верховенство права в широкому сенсі", - сказала Матернова.

Судова реформа

Відповідаючи на питання, в яких сферах прогрес міг би бути досягнутий навіть у таких складних умовах, Матернова сказала: "Думаю, Україна доклала багато зусиль для перезапуску своєї судової системи. І, як свідчать опитування бізнесу, які я бачила, там є позитивна динаміка. Органи судового самоврядування перезапущені тощо".

За її словами, є ще моменти, які слід довести до кінця - це перезапуск Верховного суду, завершення призначень до Конституційного суду та Вищого антикорупційного суду, а також належне створення Вищого адміністративного суду.

"Я не думаю, що війна є перепоною для цього - щоб повністю скористатися перевагами оновленої судової системи. Вона почалася ще у 2016 році - настав час її завершити", - сказала посол.

Децентралізація та енергетика

Матернова також згадала ще дві сфери. Перша - це продовження децентралізації. На її думку, це одна з найуспішніших реформ. Матернова пояснила, що маєте на увазі імплементацію.

"Планується створення префектурних органів, і потрібно забезпечити чіткий розподіл відповідальності між місцевим, регіональним та національним рівнями. Це важлива реформа, яку ми підтримуємо технічно, але також уважно за нею стежимо. Вона теж є частиною критеріїв у рамках Ukraine Facility", - сказала вона.

"І третє - хоча є й інші напрями - важливо продовжити енергетичні реформи: регулювання, інтеграцію ринку (market coupling), загальне управління державною власністю у сфері енергетики", додала посол ЄС.