Виїзні бригади "Укроборонпрому" відремонтували понад 3 тисячі одиниць техніки безпосередньо на фронті
З початку повномасштабного вторгнення РФ виїзні ремонтні бригади підприємств "Укроборонпрому" відновили 3 089 машин безпосередньо у районах введення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДК "Укроборонпром".
"Деяку броньовану техніку наші фахівці ремонтували по 5-6 разів - і вона досі нищить окупанта", - вказали на підприємстві.
Зазначається, що виїзні ремонтні бригади "Укроборонпрому" відремонтували 1 507 одиниць важких і 1 582 одиниць легкоброньованих машин.
"Військова техніка, яку можна відновити безпосередньо у районах ведення бойових дій, має бути відновлена саме там. За нашими підрахунками, торік 90%-95% усієї бронетехніки ми повернули у стрій саме на фронті", - додали у держконцерні.
Нагадаємо, Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.
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