ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виїзні бригади "Укроборонпрому" відремонтували понад 3 тисячі одиниць техніки безпосередньо на фронті

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 06:45
Виїзні бригади "Укроборонпрому" відремонтували понад 3 тисячі одиниць техніки безпосередньо на фронті Фото: "Укроборонпром" відремонтував понад 3 тисячі одиниць техніки безпосередньо на фронті (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

З початку повномасштабного вторгнення РФ виїзні ремонтні бригади підприємств "Укроборонпрому" відновили 3 089 машин безпосередньо у районах введення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДК "Укроборонпром".

"Деяку броньовану техніку наші фахівці ремонтували по 5-6 разів - і вона досі нищить окупанта", - вказали на підприємстві.

Зазначається, що виїзні ремонтні бригади "Укроборонпрому" відремонтували 1 507 одиниць важких і 1 582 одиниць легкоброньованих машин.

"Військова техніка, яку можна відновити безпосередньо у районах ведення бойових дій, має бути відновлена саме там. За нашими підрахунками, торік 90%-95% усієї бронетехніки ми повернули у стрій саме на фронті", - додали у держконцерні.

Нагадаємо, Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укроборонпром
NEWS
Гуменюк про "вихід" окупантів із Нової Каховки: спроба психологічного впливу
Гуменюк про "вихід" окупантів із Нової Каховки: спроба психологічного впливу
DAILY
Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити