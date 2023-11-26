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Виїзд військових за кордон під час відпустки: які документи потрібно мати

Фото: які документи потрібні для виїзду за кордон військових під час відпустки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для виїзду за кордон під час відпустки українським військовим необхідно мати при собі посвідчення військовослужбовця та відпускний квиток.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це має бути посвідчення військовослужбовця - документ, який посвідчує, що він проходить військову службу, і відпускний квиток, в якому зазначено місце перебування за межами України", - розповів Демченко.

Військовослужбовець, коли звертається за наданням йому відпустки, має також зазначити про її проведення за межами України.

"Якщо його військове керівництво надає йому таку можливість, це прописується у військовому квитку, і тоді інспектори Державної прикордонної служби перевіряють, чи дійсно особа військовослужбовець, і чи надана йому його безпосереднім керівництвом можливість перебувати під час відпустки за межами України. І на підставі цих документів пропускають", - пояснив речник ДПСУ

Виїзд чоловіків за кордон

В Україні з 24 лютого 2023 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Під час режиму воєнного стану військовозобов'язані не можуть залишати країну. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років - вони будь-якої миті можуть отримати повістку та бути мобілізованими для військової служби.

Згідно з постановою Кабміну № 57 є цілий список військовозобов'язаних, які можуть залишати Україну навіть під час воєнного стану. Хто входить до цього списку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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