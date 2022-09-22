Виїзд на окуповану територію через Запоріжжя призупинили: що сталося

"У зв’язку з небезпекою артилерійських обстрілів з боку російської армії пропуск через гуманітарний коридор на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя 22 вересня призупинено. Щодо подальшої ситуаці - слідкуйте за повідомленнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські війська випустили Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок чого загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.