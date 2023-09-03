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Виїзд за кордон на чужому авто: названо головний нюанс

Украина, Неділя 03 вересня 2023 10:23
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Виїзд за кордон на чужому авто: названо головний нюанс Фото: названо головний нюанс при виїзді за кордон України на чужому автомобілі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Процедура та перелік документів при виїзді за кордон на чужому автомобілі практично не відрізняється від виїзду на своїй машині. Але один нюанс все ж таки є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

"Водій, який не є власником авто, повинен мати такий же перелік документів, як і власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира", - йдеться в повідомленні.

Як отримати свідоцтво про реєстрацію?

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

Які документи потрібні?

Виїзд на чужому авто

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Близько тижня тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща розпочали роботу над організацією єдиних пунктів пропуску. Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, як виїхати за кордон із домашнім улюбленцем.

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