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Выезд из России военнообязанным запрещен, - спикер Госдумы

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Москва, Четверг 29 сентября 2022 10:36
Выезд из России военнообязанным запрещен, - спикер Госдумы Фото: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин запретил жителям России покидать страну (duma.gov.ru)
Автор: Александр Белоус

Решение о мобилизации на территории России предусматривает запрет на выезд военнообязанным за границу. Эта норма содержится в законе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Telegam.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", - написал он.

По его словам, "такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные".

Напомним, по данным британской разведки, с момента объявления о мобилизации 21 сентября с территории России сбежало больше мужчин, чем вторглось в Украину в феврале 2022 года.

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