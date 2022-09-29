Выезд из России военнообязанным запрещен, - спикер Госдумы

Решение о мобилизации на территории России предусматривает запрет на выезд военнообязанным за границу. Эта норма содержится в законе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Telegam .

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", - написал он.

По его словам, "такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные".