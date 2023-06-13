Виїзд дитини за кордон з довіреністю: в Україні ввели важливі зміни

Мова йде про довіреності, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом.

"Найбільш актуальною стосовно питання перетинання державного кордону є норма, що передбачає перевірку дійсності довіреностей, які були викладені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Відповідна постанова Уряду України прийнята 9 травня (набрання чинності з 23 травня). Документ передбачає перелік особливостей (заборон), згідно з яким в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування вчиняються нотаріальні дії.

Довіреності, видані після 23 травня

Постановою передбачено, що нотаріально завірені на білому папері довіреності видані після 23 травня, втрачають свою дійсність.

Довіреності, отримані до 23 травня

Такі документи будуть перевірятися прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності.

Приклад

Якщо ви маєте подібну довіреність і плануєте відправити свою дитину за кордон на відпочинок та оздоровлення у супроводі третіх осіб - врахуйте, що вказані бланки, які видані після 23 травня є недійсними.

Також бланки, які отримані до 23 травня, у разі сумніву щодо їх дійсності можуть бути перевірені прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності, що своєю чергою передбачає відмову в перетинанні державного кордону до моменту отримання підтвердження від нотаріуса.

Виїзд дітей за кордон

На час запровадження в Україні воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону. Докладніше про виїзд дітей за кордон України - читайте у матеріалі РБК-Україна.