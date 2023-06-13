Выезд ребенка за границу с доверенностью: в Украине ввели важные изменения

Речь идет о доверенностях, выданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом.

"Наиболее актуальной по вопросу пересечения государственной границы является норма, предусматривающая проверку действительности доверенностей, изложенных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление Кабмина Украины принято 9 мая (вступило в силу 23 мая). Документ предусматривает перечень особенностей (запретов), согласно которому в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены совершаются нотариальные действия.

Доверенности, выданные после 23 мая

Постановлением предусмотрено, что нотариально заверенные на белой бумаге доверенности выданные после 23 мая теряют свою действительность.

Доверенности, полученные до 23 мая

Такие документы будут проверяться пограничниками путем получения справки подтверждения или опровержения удостоверения нотариусом такой доверенности.

Пример

Если вы имеете подобную доверенность и планируете отправить своего ребенка за границу на отдых и оздоровление в сопровождении третьих лиц - учтите, что указанные бланки, выданные после 23 мая недействительны.

Также бланки, полученные до 23 мая, в случае сомнения по поводу их действительности могут быть проверены пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержении удостоверения нотариусом такой доверенности, что в свою очередь предусматривает отказ в пересечении государственной границы до момента получения подтверждения от нотариуса.

Выезд детей за границу

На время введения в Украине военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенного органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы. Подробнее о выезде детей за границу Украины - читайте в материале РБК-Украина.