Виїзд чоловіків із України. Кому можна і що для цього треба: відповіді на головні питання

Зазначимо, категорії військовозобов'язаних, яким дозволяється залишати Україну, визначено ухвалою Кабінету міністрів №57. Як і перелік підстав для цього. Звичайно, правила не поширюються на тих, хто не є військовозобов'язаним.

Заборона на виїзд не стосується:

чоловіків до 18 років та після 60 років

чоловіків від 18 до 60 років зі статусом особи з інвалідністю (за наявності документів, що підтверджують це)

чоловіків від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном (за наявності позначки у паспорті)

Що стосується решти, то категорії для виїзду можна поділити на кілька видів: за станом здоров'я, за сімейними обставинами, за професією та чиновники.

За станом здоров'я

В даному випадку для виїзду за кордон потрібні документи, які підтверджують інвалідність, отримання соціальних виплат, зняття чи виключення з військового обліку.

Перетнути кордон дозволяється:

особам з інвалідністю (незалежно від групи). Для виїзду треба мати довідку форми № 157-1/о, посвідчення, пенсійне посвідчення чи документ про призначення соцдопомоги, довідку про отримання пільг

особам, які потребують постійного догляду або проживають в установах, що надають послуги стаціонарного чи паліативного догляду

постраждалим у зв'язку з агресією РФ військовим (на лікування). Також його може супроводжувати один родич першої лінії спорідненості із документами, що підтверджують дозвіл на виїзд

знятим або виключеним з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії через тимчасову непридатність до служби (за наявності підтверджуючих документів від ТЦК)

За сімейними обставинами

За наявності підтверджуючих документів з України можуть виїхати:

багатодітні батьки (троє та більше неповнолітніх дітей)

батьки з дитиною з інвалідністю віком до 18 років

батьки-одинаки з дітьми до 18 років

опікуни та усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи

опікуни осіб із інвалідністю, визнаних судом недієздатними. Якщо опікуна не призначено, дозволено виїзд супроводжуючому першого або другого ступеня спорідненості

чоловіки, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи та супроводжують їх для виїзду за кордон

Також дозволяється виїзд чоловіків, які утримують своїх батьків або батьків дружини, які потребують постійного догляду, що підтверджується необхідними документами.

Якщо один із батьків або дружина має інвалідність І або ІІ групи, треба підтвердження родинних зв'язків, інвалідності та забезпечення постійного догляду.

Зазначимо, минулого тижня дозволили виїзд чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти, будучи задіяними в АТО чи обороні України під час повномасштабної агресії Росії.

До цього їм лише надавалася відстрочка від мобілізації.

Чиновники та державні службовці

Цим категоріям дозволяється виїжджати у робоче відрядження. І, відповідно, потрібні документи, що це підтверджують.

Порядок поширюється на широкий перелік - від міністрів та їх заступників до представників Верховної ради та Офісу президента; від керівників Нацбанку та силових структур до суддів, прокурорів та представників місцевих органів влади.

У той же час батькам-одинакам дозволяється виїжджати для зустрічі з дітьми.

Також можна виїхати з країни на лікування або якщо помер близький родич за кордоном. В останньому випадку глава Держприкордонслужби приймає окреме рішення.

За професією

За кордон можуть виїжджати члени екіпажів кораблів (якщо прямують на роботу на морських суднах та суднах внутрішнього плавання), авіаційний персонал (у відрядження чи на навчання), водії транспортних компаній з ліцензією на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

Крім того, дозволяється виїзд працівникам установ, які надають послуги з догляду за людьми з інвалідністю та іншими категоріями, які потребують догляду. При цьому слід стояти на військовому обліку.

Також залишити Україну можуть і військовослужбовці у відпустці, якщо є дозвіл від військової частини.

За наявності відповідних документів країну можуть на деякий час залишати спортсмени та тренери (для участі у змаганнях та тренувальних зборах), артисти (для збору коштів та представлення України на міжнародній арені), а також водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Контроль на кордоні посилять. Підключать ТЦК

Днями стало відомо, що контроль буде посилено. Зокрема, прикордонники отримуватимуть необхідну інформацію з реєстру військовозобов'язаних, щоб не допустити виїзду за підробленими документами територіальних центрів комплектування (ТЦК).

При цьому не всім чоловікам обов'язково треба звертатися до військкоматів. Наприклад, при виїзді за сімейними обставинами чи станом здоров'я достатньо підтвердження складу сім'ї чи інвалідності.

Нововведення торкнуться тих, кого визнано непридатним до служби та виключено з військового обліку. Оскільки почастішали випадки підробки відповідних документів.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів РБК-Україна, що налагоджується інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов'язаних.

На сьогодні розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ та навпаки.

"І коли всі умови будуть виконані, зокрема, у технічному забезпеченні, тоді це може запрацювати. Така робота ведеться, щоб унеможливити використання підробок та знизити інші ризики при перетині кордонів", - зазначив Демченко.

Така перевірка проводитиметься щодо кожної конкретної особи з документами від ТЦК. Він також додав, що загалом з лютого 2022 року у пунктах пропуску виявили понад 6100 осіб з фальшивими документами, нібито виданими військкоматами.