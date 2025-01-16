ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Виїхав за підробним ВЛК. Поліція проводить обшуки у екскерівника київського метро

Четвер 16 січня 2025 10:57
UA EN RU
Виїхав за підробним ВЛК. Поліція проводить обшуки у екскерівника київського метро Ілюстративне фото: поліція проводить обшуки у екскерівника київського метро 16 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Правоохоронці у четвер, 16 січня, проводять обшуки у екскерівника КП "Київський метрополітен". Його підозрюють у незаконному виїзді з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію міста Київ.

За даними РБК-Україна, мова про колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського, якого нещодавно було оголошено у розшук. Його підозрюють у службовій недбалості.

За даними поліції, колишній керівник метрополітену виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства", - сказано в повідомленні.

Фото: поліція проводить обшуки у екскерівника київського метро 16 січня (t.me/gunpKyiv)

Підтоплення метро у Києві

У грудні 2023 року стало відомо, що у Києві сталося підтоплення станцій метро "Деміївська" та "Либідська". Це призвело до того, що частину "синьої гілки" метрополітену було закрито на ремонт.

Тоді слідство з'ясувало, що руйнування конструкцій тунелю тривало близько 14 років. Однак це приховувалось, що і призвело до критичного стану споруди сталася аварія.

23 липня 2024 року двом чиновникам метрополітену було вручено підозру. У листопаді колишньому керівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському теж оголосили підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віктор Брагінський Метро Поліцейські
NEWS
Прем'єр Британії прибув з візитом в Україну, країни підпишуть угоду про партнерство
Прем'єр Британії прибув з візитом в Україну, країни підпишуть угоду про партнерство
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ