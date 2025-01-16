Виїхав за підробним ВЛК. Поліція проводить обшуки у екскерівника київського метро

Правоохоронці у четвер, 16 січня, проводять обшуки у екскерівника КП "Київський метрополітен". Його підозрюють у незаконному виїзді з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію міста Київ.

За даними РБК-Україна, мова про колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського, якого нещодавно було оголошено у розшук. Його підозрюють у службовій недбалості.

За даними поліції, колишній керівник метрополітену виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства", - сказано в повідомленні.

Фото: поліція проводить обшуки у екскерівника київського метро 16 січня (t.me/gunpKyiv)

Підтоплення метро у Києві

У грудні 2023 року стало відомо, що у Києві сталося підтоплення станцій метро "Деміївська" та "Либідська". Це призвело до того, що частину "синьої гілки" метрополітену було закрито на ремонт.

Тоді слідство з'ясувало, що руйнування конструкцій тунелю тривало близько 14 років. Однак це приховувалось, що і призвело до критичного стану споруди сталася аварія.