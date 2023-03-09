Виявив тисячі ворожих об'єктів: в ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE

Космічний супутник "ICEYE", який був придбаний за пожертви українців, допоміг виявити й знищити тисячі одиниць техніки росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Відзначимо, що супутник ICEYE було придбано за кошти , які першочергово збиралися потратити на купівлю трьох "Байрактарів".

"За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України", - пише пресслужба.

Розвідка почала використовувати супутник з 23 вересня 2022 року. Відтоді наші воїни отримують необхідну для розвідки інформацію з космосу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 18 серпня Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Гроші, які спочатку збирались на "Байрактари", вдалося зібрати лише за три дні. Пізніше компанія-виробник "Baykar Makina" заявила, що надасть Україні безпілотники безкоштовно.

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