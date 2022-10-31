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Виявили листування з Кирилом. СБУ обшукала УПЦ МП у Кіровоградській області

Фото: СБУ обшукала 31 жовтня УПЦ МП у Кіровоградській області (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

"Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених двома статями ККУ", - йдеться в повідомленні.



Як зазначають в СБУ, ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору.

Автор однієї з книг - Андрій Новіков, екссекретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до РФ. Зараз він веде власний Телеграм-канал, де просуває російські наративи", - додають в СБУ.

Всі вилучені матеріали відправлені на експертизи.

Як повідомлялося, СБУ викрила митрополита однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області на роботі на користь Російської Федерації. Він виправдовував агресію країни-окупанта і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед віруючих.

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