Виявили листування з Кирилом. СБУ обшукала УПЦ МП у Кіровоградській області

Так, обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

"Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених двома статями ККУ", - йдеться в повідомленні.





Як зазначають в СБУ, ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору.

Автор однієї з книг - Андрій Новіков, екссекретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до РФ. Зараз він веде власний Телеграм-канал, де просуває російські наративи", - додають в СБУ.



Всі вилучені матеріали відправлені на експертизи.