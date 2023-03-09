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Вивозять майно та техніку. Росіяни активно мародерять в Херсонській області

Фото: росіяни активно мародерять в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ в Херсонській області почали активно вивозити награбоване майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, у окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками.

"Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ.

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Російська ФедераціяХерсонська областьокупантиВійна Росії проти України