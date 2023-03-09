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Вывозят имущество и технику. Россияне активно мародерят в Херсонской области

Фото: россияне активно мародерят в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ в Херсонской области начали активно вывозить награбленное имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками.

"Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", - сообщили в штабе.

Напомним, по данным Генштаба, россияне почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из складов центральной части РФ.

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