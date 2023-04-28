Вивозив зерно до РФ. СБУ затримала ще одного колаборанта з Куп'янська

Колаборантом виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району. Він займався вирощуванням зерна та продажем агропродукції.

Під час окупації чоловік добровільно підтримав росіян і почав співпрацювати з незаконною "адміністрацією". У серпні минулого року він отримав від окупантів "патент на торгівлю зерном". Зрадник пообіцяв сплачувати податки до бюджету РФ.

Протягом місяця зрадник вивіз до Росії понад тисячу тонн пшениці на суму майже 5 млн гривень. Там він продавав агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення Куп'янська колаборант намагався "залягти на дно". Проте СБУ викрила та затримала зрадника. Його оголосили підозру за ст. 111-1 ККУ. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала колаборанта, який вивозив зерно до Росії (ssu.gov.ua)