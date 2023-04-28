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Вывозил зерно в РФ. СБУ задержала еще одного коллаборанта из Купянска

Фото: СБУ задержала коллаборанта, вывозившего зерно в Россию (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще одного коллаборанта из Харьковской области. Во время оккупации региона предатель вывозил зерно в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Колаборантом оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района. Он занимался выращиванием зерна и продажей агропродукции.

Во время оккупации мужчина добровольно поддержал россиян и стал сотрудничать с незаконной "администрацией". В августе прошлого года он получил от оккупантов "патент на торговлю зерном". Предатель пообещал платить налоги в бюджет РФ.

В течение месяца предатель вывез в Россию более тысячи тонн пшеницы на сумму около 5 млн гривен. Там он продавал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях.

После увольнения Купянский коллаборант пытался "залечь на дно". Однако СБУ разоблачила и задержала предателя. Его объявили подозрение по ст. 111-1 УКУ. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала коллаборанта, вывозившего зерно в Россию (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ объявила подозрение восьми коллаборантам, которые сотрудничают с россиянами на временно оккупированных территориях Украины.

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