Вывозил зерно в РФ. СБУ задержала еще одного коллаборанта из Купянска

Колаборантом оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района. Он занимался выращиванием зерна и продажей агропродукции.

Во время оккупации мужчина добровольно поддержал россиян и стал сотрудничать с незаконной "администрацией". В августе прошлого года он получил от оккупантов "патент на торговлю зерном". Предатель пообещал платить налоги в бюджет РФ.

В течение месяца предатель вывез в Россию более тысячи тонн пшеницы на сумму около 5 млн гривен. Там он продавал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях.

После увольнения Купянский коллаборант пытался "залечь на дно". Однако СБУ разоблачила и задержала предателя. Его объявили подозрение по ст. 111-1 УКУ. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала коллаборанта, вывозившего зерно в Россию (ssu.gov.ua)