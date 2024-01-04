Вивозили ухилянтів за схемою: СБУ та спецслужба Молдови затримали міжнародне угруповання

"Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь РФ", - інформують у відомстві.

Зловмисники незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі України.

Соціальні мережі для потенційних "клієнтів"

Щоб знайти "клієнтів", фігуранти створили декілька "спеціалізованих" Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації.

Учасники банди вимагали від ухилянтів "розраховуватись за послуги" через власні криптогаманці, щоб приховати свої незаконні прибутки.

Вивозили ухилянтів через невизнане Придністров'я

Маршрут нелегального "трафіку" пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а далі на територію Молдови.

"Вартість одного "квитка на втечу" становила до 5 тисяч доларів, залежно від терміновості виїзду", - зазначають в СБУ.

Зловмисники підвозили своїх "клієнтів" до кордону із невизнаним Придністров’ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.

Затримали "на гарячому"

Правоохоронці затримали у Молдові двох учасників банди під час супроводу ними групи ухилянтів. Ще двох учасників угрупування викрили в Одесі, коли ті готували до відправлення за кордон нову партію потенційних призовників.

Злочинне угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб.

До створення каналу нелегальної міграції вони залучили спільників з Молдови та України.

Оголошення підозри

Всім учасникам угруповання планується повідомити про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Зокрема, заочну підозру готують двом організаторам "схеми", які наразі переховуються на території т. зв. ПМР.