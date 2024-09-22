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Вивих і перелом. "Дженоа" розкрив стан Маліновського після жахливої травми

Генуя, Неділя 22 вересня 2024 10:47
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Вивих і перелом. "Дженоа" розкрив стан Маліновського після жахливої травми Фото: Руслан Маліновський не повернеться на поле восени (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Антон Федорців

Італійський "Дженоа" поділився деталями про стан українця Руслана Маліновського, який зазнав моторошного ушкодження в 5-му турі Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

Хавбек збірної України не зміг уникнути важкої травми. У неділю 31-річний півзахисник буде прооперований.

Маліновський дізнався діагноз після госпіталізації. Медики виявили в нього вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Орієнтовні терміни відновлення досвідченого українця – від трьох місяців.

У нинішньому сезоні Маліновський встиг провести 6 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 1 результативну передачу. У лавах збірної України зіграв 10 хвилин проти Албанії та 12 – проти Чехії.

Хто такий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, за місцеве "Полісся" виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі виховувався в структурі донецького "Шахтаря".

Пробився лише в третю команду "гірників", а в дорослий футбол потрапив у складі "Севастополя" в сезоні 2012/13 Першої ліги. Потім 2,5 роки виступав за луганську "Зорю", а посеред кампанії 2015/16 перейшов у бельгійський "Генк". Пізніше захищав кольори "Аталанти" з італійського Бергамо та французького "Марселя".

У лавах національної команди України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 66 поєдинків, у яких оформив 7 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи (2021, 2024).

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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