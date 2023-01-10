Вивезли 12 камазів. Окупанти приховують втрати в Макіївці, щоб не було бунтів (перехоплення)

"Він особисто перевозив тіла з Макіївки, говорить, 610 в Макіївці загиблих! 12 камазів, говорить, вивіз", - повідомляє дружина окупанту інформацію, яку дізналась від іншого військового.

Своєю чергою чоловік не дивується, а напроти підтверджує цю інформацію. За його словами вигадані 63 загиблих були створені для того, щоб самі ж росіяни бунт не підняли.

"В Оксани пам'ятаєш сина, ти казав, що його в госпіталь поклали з контузією та переломом очниці. То цей дурень б** в Новий рік глоток пива зробив", - повідомляє дружина військовому.

За її словами, чоловіка "спалив" капітан та відправив на позиції за порушення режиму, так і не завершивши лікування.