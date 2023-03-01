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Виведення військ РФ з Придністров'я залежить від успіхів України на полі бою, - посол

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Київ, Середа 01 березня 2023 15:51
Виведення військ РФ з Придністров'я залежить від успіхів України на полі бою, - посол Фото: посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь (osce org)
Автор: Наталія Юрченко

Виведення російських військ з невизнаного Придністров'я залежить від декількох факторів, зокрема і від успіхів України на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Молдови в Україні Валеріу Ківерь в інтерв'ю "Суспільному".

На його думку, придністровський конфлікт має бути вирішено шляхом переговорів.

"Наразі це більше політичні декларації та бажання привернути увагу до ситуації в регіоні, яка є не зовсім спокійною", - зазначив він.

Водночас дипломат наголошує, що вирішення питання залежить від багатьох факторів, серед яких і успіхи українських військ на полі бою.

"Завдяки мужності України ми можемо сподіватися, що цей процес піде досить швидко в найближчому майбутньому", - заявив Ківерь.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що Україна нібито готує провокації у невизнаному Придністров'ї. Проте Молдова спростувала звинувачення і заявила, що контролює ситуацію.

Сьогодні МЗС Росії зробило нову заяву про нібито підготовку Україною "провокацій з використання радіоактивних речовин". У Молдові ж спростували вигадки представниці російського МЗС Марії Захарової та заспокоїли громадян.

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