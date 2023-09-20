Для виведення з ладу енергооб'єкта достатньо однієї ракети чи дрона, - Сахарук

Протиповітряна оборона в Україні стала кращою, ніж торік, втім "захистити" усі куточки країни неможливо. Для виведення з ладу енергооб'єкта достатньо однієї ракети чи дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука

За словами Сахарука, об'єкти енергетичної інфраструктури розташовані в будь-яких куточках країни. Через великі масштаби України прикрити усі енергооб'єкти неможливо, у зв'язку з чим ми не можемо виключати, що "росіяни знайдуть точку яка не прикрита ППО".

"Але достатньо одного дрона чи однієї ракети для того, щоб вивести з ладу блок чи підстанцію, чи трансформаторну підстанцію, чи навіть одну фазу трансформаторної підстанції й вона не буде працювати", - додав директор ДТЕК.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Чи готуватись до відключень світла взимку?

За словами Сахарука, якщо російські терористи не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.