ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для выведения из строя энергообъекта достаточно одной ракеты или дрона, - Сахарук

Среда 20 сентября 2023 11:39
UA EN RU
Для выведения из строя энергообъекта достаточно одной ракеты или дрона, - Сахарук Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Противовоздушная оборона в Украине стала лучше, чем в прошлом году, впрочем, "защитить" все уголки страны невозможно. Для вывода из строя энергообъекта достаточно одной ракеты или дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

По словам Сахарука, объекты энергетической инфраструктуры расположены в любых уголках страны. Из-за больших масштабов Украины прикрыть все энергообъекты невозможно, в связи с чем мы не можем исключать, что "россияне найдут точку, которая не прикрыта ПВО".

"Но достаточно одного дрона или одной ракеты для того, чтобы вывести из строя блок или подстанцию, или трансформаторную подстанцию, или даже одну фазу трансформаторной подстанции и она не будет работать", - добавил директор ДТЭК.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Готовиться ли к отключениям света зимой?

По словам Сахарука, если российские террористы не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.
В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны