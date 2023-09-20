Для выведения из строя энергообъекта достаточно одной ракеты или дрона, - Сахарук

Противовоздушная оборона в Украине стала лучше, чем в прошлом году, впрочем, "защитить" все уголки страны невозможно. Для вывода из строя энергообъекта достаточно одной ракеты или дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

По словам Сахарука, объекты энергетической инфраструктуры расположены в любых уголках страны. Из-за больших масштабов Украины прикрыть все энергообъекты невозможно, в связи с чем мы не можем исключать, что "россияне найдут точку, которая не прикрыта ПВО".

"Но достаточно одного дрона или одной ракеты для того, чтобы вывести из строя блок или подстанцию, или трансформаторную подстанцию, или даже одну фазу трансформаторной подстанции и она не будет работать", - добавил директор ДТЭК.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Готовиться ли к отключениям света зимой?

По словам Сахарука, если российские террористы не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.