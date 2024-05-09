Виведення 519 млн гривень з банку "Фінанси та Кредит": Жеваго отримав нову підозру

Як встановило слідство, Жеваго у травні 2007 року - жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та інші наближені до нього особи.

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в банку "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.

Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн гривень, які надалі були легалізовані учасниками схеми.

Загальні збитки банку "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд гривень.

ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Колишній голова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.