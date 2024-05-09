Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": Жеваго получил новое подозрение

Как установило следствие, Жеваго в мае 2007 - октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в банке "Финансы и Кредит", сделанном в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.

Общий ущерб банка "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд гривен.

ДБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .28, ч. 5 ст.

Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.