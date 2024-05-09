RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": Жеваго получил новое подозрение

Фото: бизнесмен Константин Жеваго (zhevago.info)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о новом подозрении украинскому олигарху и бывшему акционеру банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, а также экс-председателю правления банка и двум его заместителям. Их подозревают в выводе из банка 519 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как установило следствие, Жеваго в мае 2007 - октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в банке "Финансы и Кредит", сделанном в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.

Общий ущерб банка "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд гривен.

ДБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .28, ч. 5 ст.

Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Дело Жеваго

Напомним, в конце 2022 бывшего народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель.

Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх не явился на допрос в ДБР, сбежав за границу.

Речь идет об уголовном производстве по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

При этом экстрадиции Жеваго Украина добиться пока не смогла. Суд Франции уже неоднократно отказывал в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого экс-нардепа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБРКонстантин ЖевагоФинансы и Кредит