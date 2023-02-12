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Вивчають домедичну допомогу. Генштаб показав нові фото з тренувань у Британії

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Британія, Неділя 12 лютого 2023 20:04
Вивчають домедичну допомогу. Генштаб показав нові фото з тренувань у Британії Фото: генштаб показав фото з навчань ЗСУ в Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України під час тренувань в Британії вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в умовах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Військовослужбовці Збройних Сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в урбанізованій місцевості під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK", - заявили в генштабі.

Фото: генштаб показав фото з навчань ЗСУ в Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)

За їх словами, українські військові перебувають на території Британії, щоб надалі використовуючи свій досвід навчати українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність.

Крім того, сьогодні заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав фото, як українські військові на навчаннях у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники вже прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах.

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Великобританія допомога армії Збройні сили України
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