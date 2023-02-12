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Изучают домедицинскую помощь. Генштаб показал новые фото с тренировок в Британии

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Британия, Воскресенье 12 февраля 2023 20:04
Изучают домедицинскую помощь. Генштаб показал новые фото с тренировок в Британии Фото: генштаб показал фото с учений ВСУ в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины во время тренировок в Британии изучают применение общих принципов медицинской помощи во время ведения боевых действий в условиях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании изучают применение общих принципов медицинской помощи при ведении боевых действий в урбанизированной местности под руководством инструкторов третьего батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии", - заявили в генштабе.

Фото: генштаб показал фото из учений ВСУ в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)

По их словам, украинские военные находятся на территории Британии, чтобы в дальнейшем используя свой опыт обучать украинских новобранцев и обеспечить их оперативную готовность.

Кроме того, сегодня заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал фото, как украинские военные на учениях в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники уже прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах.

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