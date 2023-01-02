Вивчали тенденції року. Зеленський провів глобальну нараду РНБО та Кабміну

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Сьогодні ж провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Верховної Ради та Офісу президента з приводу глобальних тенденцій для України цього року та на перспективу", - зазначив президент.
Зеленський також заявив, що доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація держави тривала і щоб за будь-яких зовнішніх умов вдавалося забезпечувати Україні безпеку та лідерство.
Раніше ми писали, що Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 грудня: "Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" та "Про заходи щодо розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки та оборони держави".
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