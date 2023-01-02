Вивчали тенденції року. Зеленський провів глобальну нараду РНБО та Кабміну

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні ж провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Верховної Ради та Офісу президента з приводу глобальних тенденцій для України цього року та на перспективу", - зазначив президент.

Зеленський також заявив, що доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація держави тривала і щоб за будь-яких зовнішніх умов вдавалося забезпечувати Україні безпеку та лідерство.