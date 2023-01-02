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Изучали тенденции года. Зеленский провел глобальное совещание СНБО и Кабмина

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня же провел специальное подготовительное совещание с членами СНБО и представителями Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента по поводу глобальных тенденций для Украины в этом году и на перспективу", - отметил президент.

Зеленский также заявил, что поручил наработать проекты решений СНБО, чтобы внутренняя трансформация государства продолжалась, и чтобы при любых внешних условиях удавалось обеспечивать Украине безопасность и лидерство.

Ранее мы писали, что Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национального безопасности и обороны Украины от 23 декабря: "О проведении обзора общественной безопасности и гражданской защиты" и "О мерах по развитию и использованию отечественных систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны государства".

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Владимир ЗеленскийСНБО