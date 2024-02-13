Виттоцци завоевала "золото" ЧМ-2024 в индивидуальной гонке, Дмитренко – в топ-10

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци триумфовала в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2024 года в чешском Нове Место. Украинка Кристина Дмитренко неожиданно заняла 8-е место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

29-летняя спортсменка стала первой на "марафонской" дистанции в 15 километров. Время победительницы на финише составило 40:02,9 минуты.

Виттоцци закрыла все 20 мишеней на четырех огневых рубежах. Это вместе с хорошей скоростью позволило итальянке опередить немку Хеттих-Вальц, которая тоже обошлась без промахов. А чемпионка прошлого сезона Кубка мира Симон даже со штрафной минутой финишировала на подиуме.

Лучшей среди украинок стала Дмитренко. Она ни разу не промахнулась и сумела финишировать после признанных фаворитов. Впрочем, лыжным ходом проиграла Виттоцци две минуты с хвостиком.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км на ЧМ-2024, женщины:

Лиза Виттоцци Янина Хеттих-Вальц (+20,5) Жюлия Симон (+29,6)

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8. Кристина Дмитренко (+2:10,1)

26. Анна Кривонос (+4:24,4)

28. Анастасия Меркушина (+4:35,3)

39. Юлия Джима (+5:22,1)