Віцепрезидентка Європарламенту зупинила голодування заради Олешок, - Лубінець

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування після закликів української сторони на тлі прогресу в розв'язанні гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook .

Український омбудсмен провів розмову з європолітичністю та закликав її зупинити акцію протесту. За його словами, голодування почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров’я.

Під час переговорів Лубінець поінформував Пічерно про домовленості щодо локального припинення вогню, якому сприяла перша леді США Меланія Трамп.

Режим тиші має забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільних.

Зокрема, сторони узгодили розмінування дороги до Олешок, доставку їжі, води, ліків і обладнання для місцевої лікарні, а також безпечне пересування цивільних.

"Захист людського життя та забезпечення доступу до гуманітарної допомоги для мешканців Олешок залишаються нашими головними пріоритетами", - наголосив Лубінець.

Він також подякував віцепрезидентці Європарламенту за її принципову позицію.

"Ми надзвичайно вдячні Піні Пічерно за її незмінну відданість, принципову позицію та послідовну підтримку наших людей, які живуть в умовах тимчасової окупації", - зазначив уповноважений.