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Віцепрезидент Єврокомісії прибула з візитом до Києва

Київ, Понеділок 27 листопада 2023 11:55
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Віцепрезидент Єврокомісії прибула з візитом до Києва Фото: віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова (twitter.com/VeraJourova)
Автор: Тетяна Степанова

Віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова у понеділок, 27 листопада, прибула з робочим візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Вери Юрової.

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією", - написала Юрова.

Також вона наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно".

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним.

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