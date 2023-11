Віцепрезидент Єврокомісії прибула з візитом до Києва

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією", - написала Юрова.

Також вона наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно".

With our Ukrainian friends, I will discuss their initiatives in view of #enlargement, especially on anti-corruption.



We will support for as much as it takes, for as long as it takes. pic.twitter.com/FkLR6xCAlY