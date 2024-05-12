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Віцеканцлер Швейцарії помер під час походу в гори

Фото: Андре Сімонацці, віцеканцлер Швейцарії (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

У Швейцарії, 10 травня, під час походу в гори, помер віцеканцлер Андре Сімонацці. Йому було 55 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз швейцарського уряду.

"Він любив відпочивати в горах. У п'ятницю він втратив свідомість і помер під час одного зі своїх улюблених походів. Андре Сімонацці було 55 років. У нього залишилися дружина і троє дорослих дітей", - зазначається на сайті уряду. 

Андре Сімонацці

Сімонацці призначили на посаду віцеканцлера й спікера Федеральної ради Швейцарії в листопаді 2008 року. Вже з наступного року він брав участь у засіданнях уряду, вів протоколи та займався комунікацією. Зокрема очолював кілька відділів та Службу президента. 

Як відзначаються в уряді, якісна інформаційна діяльність Федеральної ради, є заслугою Сімонацці. 

"Під його керівництвом комунікація була професіоналізована та оцифрована. Він наполегливо посилював її координацію і зробив її невід'ємною частиною діяльності уряду", - додали в уряді. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у квітні у віці 56 років з життя пішов громадський діяч Дмитро Капранов.

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Швейцарія