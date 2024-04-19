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Віцеадмірал США оцінив шанси України перехопити ініціативу у війні з Росією

Фото: віцеадмірал США оцінив шанси України перехопити ініціативу у війні з Росією (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Україна потребує фінансової підтримки від Сполучених Штатів Америки (США), аби продовжувати боротьбу з російською агресією.

Про це розповів віцеадмірал США у відставці Майк Лефевер в бліцінтерв'ю РБК-Україна.

На питання, чи здатна Україна перехопити ініціативу у війні, Лефевер відповів: "Так, я вірю в це". Зокрема відзначив рішучість, стійкість та гордість українців. 

"І тому я думаю, що надання Україні цього пакету допомоги таке важливе, щоб у неї була хоча б можливість і засоби, щоб продовжувати бій. За останні два роки ми побачили твердість українців, але це втомлює, довга війна дуже втомлює. Тому важливо мати можливість надати їм (українцям, - ред.) необхідні ресурси, щоб створити умови, за яких вони можуть боротися", - пояснив віцеадмірал. 

Блокування допомоги Україні в США

Протягом тривалого часу в США точаться дискусії щодо продовження фінансової підтримки Києва. Ще в лютому Конгрес схвалив законопроєкт, який передбачав Україні понад 60 млрд доларів допомоги, втім документ "застряг" у Палаті представників. 

Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував розділити законопроєкт на чотири окремих документи. Голосування очікується вже цієї суботи, 20 квітня.  

Тим часом до законопроєкту про допомогу Україні вже подали 137 правок. Майже усі були подані республіканцями. 

 

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