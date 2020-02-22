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Вице-президентом Южного Судана стал бывший лидер вооруженной оппозиции

Новости » Политика     22.02.2020 - 21:56
Вице-президентом Южного Судана стал бывший лидер вооруженной оппозиции
Фото: Риек Машар (dw.com)

Риек Машар в субботу, 22 февраля, принес присягу как первый вице-президент Южного Судана

Бывший лидер вооруженной оппозиции Риек Машар в субботу, 22 февраля, принес присягу как первый вице-президент Южного Судана в президентском дворце в Джубе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава государства Салва Киир назначил его своим заместителем после того, как были достигнуты договоренности о формировании правительства национального единства. По мнению экспертов, данный шаг вселяет надежду на скорое завершение гражданской войны в стране.

Сообщается, что на торжественной церемонии присутствовали глава управляющего Суверенного совета страны генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Как напоминает южносуданская радиостанция Tamazuj, наряду с Машаром присягу в Джубе должны принести три других вице-президента, назначенных Кииром в соответствии с мирным соглашением 2018 года.

Напомним, в Судане в четверг, 5 сентября 2019 года, впервые после свержения власти президента Омара аль-Башира представили новый состав правительства. Так, новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдок представил состав переходного правительства, которое было создан по договоренности между Военным советом и коалицией оппозиции и протестующих. Хамдок назвал имена 18 министров, еще двух назначат позже.

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