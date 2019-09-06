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В Судане впервые после переворота сформировали правительство

Новости » Политика    06.09.2019 - 08:26
В Судане впервые после переворота сформировали правительство
Фото: флаг Судана (flickr.com Fernanda 30)

Министерства обороны и внутренних дел получили представители Военного совета

В Судане в четверг, 5 сентября, впервые после свержения власти президента Омара аль-Башира представили новый состав правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдок представил состав переходного правительства, которое было создан по договоренности между Военным советом и коалицией оппозиции и протестующих. Хамдок назвал имена 18 министров, еще двух назначат позже.

Отмечается, что представители Военного совета возглавят два министерства. Так, оборонное ведомство в новом правительстве возглавит генерал-лейтенант Гамал Омар, а руководителем Министерства внутренних дел стал Идрисс аль-Трайфи. Все другие министерства получили представители гражданской коалиции.

В соответствии с соглашением между военными и гражданскими, переходное правительство будет действовать 3 года до проведения парламентских выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Военного совета и гражданской коалиции подписали окончательный вариант проекта политического соглашения о переходном периоде после свержения президента аль-Башира. Одновременно с соглашением о переходном периоде была подписана конституционная декларация.

Добавим, что военный переворот в Судане, в ходе которого был отстранен президент Омар аль-Башир, произошел 11 апреля. В тот день министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о переходе власти в стране Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира.

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