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Віце-президентом Південного Судану став колишній лідер збройної опозиції

Новини » Політика     22.02.2020 - 21:56
Віце-президентом Південного Судану став колишній лідер збройної опозиції
Фото: Рієк Машар (dw.com)

Рієк Машар в суботу, 22 лютого, приніс присягу як перший віце-президент Південного Судану

Колишній лідер збройної опозиції Рієк Машар в суботу, 22 лютого, приніс присягу як перший віце-президент Південного Судану в президентському палаці в Джуба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава держави Салва Кіір призначив його своїм заступником після того, як було досягнуто домовленостей про формування уряду національної єдності. На думку експертів, даний крок вселяє надію на швидке завершення громадянської війни в країні.

Повідомляється, що на урочистій церемонії були присутні глава керуючого Суверенного ради країни генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, а також прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед і президент Уганди Йовері Кагута Мусевені.

Як нагадує південносуданському радіостанція Tamazuj, поряд з Машаро присягу в Джуба повинні принести три інших віце-президента, призначених Киир відповідно до мирної угоди 2018 року.

Нагадаємо, в Судані у четвер, 5 вересня 2019 року, вперше після повалення влади президента Омара аль-Башира представили новий склад уряду. Так, новий прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок представив склад перехідного уряду, яке було створено за домовленістю між Військовою радою і коаліцією опозиції і протестуючих. Хамдок назвав імена 18 міністрів, ще двох призначать пізніше.

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