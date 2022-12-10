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Віце-президентку Європарламенту затримали у справі про корупцію, - AFP

Фото: Єва Кайлі, віце-президентка Європарламенту (twitter.com/evakaili)
Автор: Володимир Костирін

Віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі була затримана в Брюсселі в п'ятницю у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію щодо уряду Катару.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Крім того, у цій справі затримано ще чотирьох людей, у тому числі партнера депутата Європарламенту.

За даними агентства, поліція затримала Кайлі для допиту.

Кайлі є депутаткою Європарламенту від Прогресивного альянсу соціалістів та демократів. У зв'язку з розслідуванням, що триває, вона виключена з грецької соціалістичної партії PASOK, до якої вона належала.

Раніше в п'ятницю прокуратура Бельгії заявила про початок розслідування можливої корупції, пов'язаної з неназваною державою Перської затоки, де підозрюються помічники та чиновники Європарламенту. За даними ЗМІ, йдеться про Катар, де зараз проходить Чемпіонат світу з футболу.

Прокуратура заявила, що наразі слідство повернуло близько 600 тисяч євро готівкою.

Згідно з бельгійським тижневиком Knack, Катар нібито підкуповував чиновників, які "займають важливе політичне та/або стратегічне становище" в Європейському парламенті, відправляючи їм "значні суми грошей" та "важливі подарунки".

У Knack пишуть, що слідчі перевіряють, чи намагався Катар вплинути на позицію Європарламенту способом, який "виходить за рамки класичного лобіювання".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що громадське об’єднання "Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади" оновила склад та представила механізм боротьби з корупцією під час воєнного стану.

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КатарЄвропарламенткоррупция