Вице-президента УАФ пожизненно отстранили от футбола

Вице-президента Украинской ассоциации футбола Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Собуцкий после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород), который состоялся 15 июля, ударил арбитра.

Комитет признал, что действия Собуцкого нанесли вред имиджу украинского футбола. После чего КДК постановил запретить любую его деятельность, связанную с футболом, пожизненно.

Кроме того, клуб "Агробизнес", почетным президентом которого является Собуцкий, оштрафовали на полмиллиона гривен. Также команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ.

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