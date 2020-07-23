Віце-президента УАФ довічно усунули від футболу

Віце-президента Української асоціації футболу Олега Собуцкого довічно усунули від футболу. Таке рішення було прийнято Контрольно-дисциплінарним комітетом.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Собуцький після матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ФК "Агробізнес" (Волочиськ) - ФК "Минай" (Ужгород), який відбувся 15 липня, вдарив арбітра.

Комітет визнав, що дії Собуцкого завдали шкоди іміджу українського футболу. Після чого КДК постановив заборонити будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, довічно.

Крім того, клуб "Агробізнес", почесним президентом якого є Собуцький, оштрафували на півмільйона гривень. Також команді заборонено проводити матчі на стадіоні "Юність" в місті Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ.

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