Віце-президент для Трампа? Хто такий Джей Ді Венс та що він казав про Україну

Зміст

Пошуки кандидата на посаду віце-президента для Трампа виходять на фінішну пряму. Очікується, що всі крапки над "і" будуть розставлені 15 липня на з'їзді Республіканської партії до Мілуокі.

Провідні претенденти - сенатор Джей Ді Венс від Огайо, сенатор Марко Рубіо від Флориди та губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам. Усі троє активно роздають інтерв'ю, збирають кошти для передвиборної кампанії та літали літаком Трампа.

Але, мабуть, головне в тому, що всі троє заявили про себе як про затятих прихильників руху MAGA. Це скорочення від політичного гасла Make America Great Again ("Зробимо Америку знову великою"), з яким Трамп знову йде на вибори.

Багатомісячний відбір було організовано з витонченістю досвідченого ляльковода. Трамп робив драматичні заяви, підігрівав інтригу та відволікав виборців від численних кримінальних звинувачень проти нього. У результаті, досі незрозуміло, хто ж стане його "другим номером".

З кого Трамп обирає "другий номер" та коли оголосить рішення

До партійного з'їзду у розкладі Трампа залишився один мітинг. Він вдбудеться сьогодні на заході Пенсільванії, і деякі союзники вважають, що саме тут оголосять кандидата. Хоча Трамп хотів би зберегти інтригу до 15 числа.

"Мені хотілося б зробити це (оголосити кандидата, - ред.) під час з'їзду. Це була б дуже цікава подія", - заявив Трамп в ефірі Fox News.

У всіх трьох - Венса, Рубіо та Бергама - є як прихильники, так і недоброзичливці.

Фото: Дональд Трамп сьогодні може оголосити кандидата на посаду віце-президента для виходу на вибори (Getty Images)

Газета The Wall Street Journal називає досвідченого губернатора Бергама найкращим вибором. Але критики сумніваються у його здатність підвищити привабливість Трампа. Сам він визнає, що підписання суворого закону про заборону абортів у Північній Дакоті може стати проблемою.

Прихильники Рубіо впевнені: він додасть голосів виборців з числа меншин і зуміє схилити штати, що вагаються. Критики нагадують кампанію 2016 року, коли він і Трамп були непримиренними суперниками на праймеріз республіканців.

Але проблема в іншому - Рубіо треба змінити місце проживання. З листопада 2019 року Дональд Трамп проживає у резиденції Мар-а-Лаго на південному сході Флориди. А 12-а поправка до Конституції США, швидше за все, не дозволить 30 виборцям Флориди підтримати обох представників свого штату. "Це ускладнює ситуацію. Є люди, з якими немає таких проблем", – каже Трамп.

Частина республіканців у Конгресі нахвалює Джей Ді Венса. У їхньому розумінні саме він є обличчям руху MAGA. Скептики сумніваються, оскільки у сенатора на першому терміні повноважень недостатньо політичного досвіду для віце-президентства.

Сьогодні Трамп проведе мітинг в окрузі Батлер (штат Пенсільванія). Це переважно сільський район із білим населенням за 50 миль на схід від кордону з Огайо, який тривалий час підтримує республіканців.

І більш придатного місця для презентації Венса важко уявити, пишуть американські ЗМІ. По-перше, він є сенатором від сусіднього штату. По-друге, колишній венчурний капіталіст і автор бестселера "Елегія Хіллбілі" ("Елегія сільськості") - більш підходяща опція для тутешніх білих і небагатих виборців, ніж колишній власник IT-компаній Дуг Бергам або син кубинських емігрантів Марко Рубіо.

Ще один натяк - недалеко знаходиться місто Іст-Палестайн (штат Огайо). Взимку 2023 року тут сталася аварія поїзда з хімікатами, і сенатор Венс в єдиному пориві з Трампом критикував адміністрацію Джо Байдена.

Але пов'язує їх не лише нелюбов до президента-демократа. За п'ять місяців до катастрофи підтримка Трампа дозволила Венсу вирушити до Сенату від Республіканської партії. Хоча Венс і отримав сумнівний комплімент. "Джей Ді готовий цілувати мене в з.д, так він хоче моєї підтримки", - казав Трамп.

Після подій в Іст-Палестайні на мітингу в Огайо він не менше дюжини разів згадав Венса у позитивному ключі. На його подив, обраний на перший термін сенатор "виявився справді великим, молодою зіркою та справжнім бійцем".

Від "never-Trump guy" до затятого прихильника: хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс, більш відомий як Джей Ді Венс, народився 1984 року. У 2003 році записався до Корпусу морської піхоти, де під час Іракської війни займався зв'язками корпусу з громадськістю. Завершив службу у 2007-му.

За два роки закінчив університет штату Огайо, у 2013 році - Єльську школу права. Спершу працював адвокатом в Іллінойсі, потім продовжив кар'єру в Кремнієвій долині. У 2017 році став партнером співзасновника AOL Стіва Кейса у венчурній компанії Revolution LLC, яка діє у депресивних регіонах так званого "іржавого поясу".

Політичний зліт Венса розпочався 2016-го після виходу мемуарів "Елегія сільськості". Книжка стала бестселером. У ній автор розмірковує про своє дорослішання в сім'ї з низьким доходом, залученої до насильства та наркоманії в Мідлтауні (штат Огайо).

Завдяки мемуарам Венс став помітним голосом жителів "іржавого поясу" Америки, які в тому числі допомогли Дональду Трампу перемогти в 2016 році. Хоча сам майбутній сенатор ставився до того з презирством.

В одному з інтерв'ю він назвав себе "never-Trump guy". Тобто хлопцем, який категорично проти Трампу. А ще називав президента США "американським Гітлером", а трампізм - "опіумом для мас".

Але за кілька років думка змінилася. Влітку 2021 року в інтерв'ю Fox News він вибачився. Причому приблизно в той час, коли почав гонку за вакантне місце в сенаті Огайо. За словами одного з його близьких друзів, Венсу не подобалося, що багато ЗМІ пишуть про Трампа лише в негативному ключі.

Фото: Джей Ді Венса вважають найвірогіднішим кандидатом на "другий номер" для Трампа (Getty Images)

Його кар'єра в Конгресі на посаді сенатора від Огайо розпочалася незадовго до вищезгаданої катастрофи в Іст-Палестайні. Аварія спонукала його об'єднати зусилля із сенатором Шерродом Брауном (Демократична партія) для підготовки законопроекту щодо безпеки на залізничному транспорті. Але Венс залишається прихильником жорсткої консервативної лінії у лавах республіканців.

У міру зростання політичних позицій почали помічати його можливості ефективного комунікатора. У рамках кампанії Трампа він відвідує мітинги та залучає багатих спонсорів. У червні за його участю лише у Кремнієвій долині зібрали 12 млн доларів.

Нещодавно його попросили прокоментувати давні антитрампівські пасажі.

"Я помилявся щодо Дональда Трампа. Я не думав, що він стане добрим президентом. Він був великим президентом, і це одна з причин, чому я старанно працюю, щоб забезпечити його переобрання на другий термін", - відповів Венс.

У серпні йому виповниться 40 років. Якщо його номінують кандидатом, то у разі перемоги Трампа він стане одним із наймолодших віце-президентів в історії США. Можливо, досвіду у нього справді небагато, але багато хто виділяє трудову етику та інтелект.

Той факт, що він виріс у "іржавому поясі", стане вирішальним у залученні виборців, сподіваються у Республіканській партії. Близьке до Трампу джерело впевнене, що на Венса чекає успіх, тому що він вірить, у що говорить. Демократи також відчувають загрозу. Колишній PR-директор Камали Харріс називає його "неймовірним сперечальником", якому під силу впоратися з чинним віце-президентом на дебатах, які пройдуть пізніше цього літа.

Що може завадити Венсу? На думку експертів, його помилка у тому, що він носить бороду. "У Джей Ді борода. А Трамп - чисто поголений хлопець, якому не подобається волосся на обличчі", - зазначило одне з довірених осіб Трампа.

Нещодавно у Трамп запитали, чи варто довіряти повідомленням про те, що він може відмовити кандидату лише через бороду.

"Я ніколи такого не чув", - відповів він і додав, що Венс схожий молодого Авраама Лінкольна.

Що відомо про його ставлення до України

Джей Ді Венса важко назвати прихильником України. Він виступає проти військової та фінансової допомоги, причому досить послідовно.

Минулого року він разом із 18 іншими республіканцями підписав звернення до Байдена із закликом припинити "необмежену допомогу". І пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть прив'язані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

Перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у грудні 2023-го Венс вимагав від Білого дому визнати, що Україна врешті-решт поступиться частиною своїх територій Росії.

"У нас продовольча криза... у нас є енергетична криза... В інтересах Америки визнати, що Україні доведеться поступитися деякими територіями росіянам, і нам необхідно покласти край війні", - говорив він.

Ще більше про позицію Венса можна дізнатися з його квітневої колонки для NYT. Там він розмірковує на тому, що проблема України не у відсутності єдності серед республіканців, а у простій математиці.

По-перше, за його словами, ухвалений пакет на понад 60 млрд доларів - це не різниця між перемогою та поразкою. А лише мала частина того, що знадобиться для того, щоб переламати хід війни на користь України. По-друге, справа не так у доларах, як у нестачі потужностей для виробництва зброї в необхідних кількостях.

Зараз США здатні виробляти близько 360 000 снарядів на рік і мають намір довести цифру до 1,2 млн до кінця 2025-го, але це лише 30% від заявленої потреби в 4 млн. Схожа історія з боєприпасами для ЗРК Patriot, наголошує сенатор.

Вихід він бачить виключно у оборонній стратегії. На кшталт тієї, яка влітку 2023-го допомогла Росії зірвати український контрнаступ.

"Прийнявши оборонну стратегію, Україна може зберегти дорогоцінну військову силу, перестати стікати кров'ю та виграти час для початку переговорів. Але для цього треба визнати: заявлена мета про повернення до кордонів 1991 року - це фантастика", - зазначив він.

На його думку, адміністрація Байдена не має реального плану, який дозволить українцям перемогти. Чи є таким у його розумінні план Трампа "завершити війну за 24 години", очевидно, також ні.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації американських видань The New York Times, The Hill, The Guardian та ABC News.