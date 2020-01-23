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Вице-президент США связал память о Холокосте с борьбой против Ирана

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По его словам, мировое сообщество должно противостоять Ирану, являющемся "главным поставщиком антисемитизма"

памяти Холокоста

Израиле озадачены решением президента Владимира Зеленского пропустить форум по Холокосту. Ранее глава государства объявил о передачи своего места и места делегации тем, кто пережил ту трагедию.

Как писало РБК-Украина ранее, украинский президент Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. В Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президента может состояться.

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