Віце-президент США пов'язав пам'ять про Голокост з боротьбою проти Ірану

пам'яті Голокосту

Ізраїлі здивовані рішенням президента Володимира Зеленського пропустити форум з Голокосту. Раніше глава держави оголосив про передачу свого місця і місця делегації тим, хто пережив ту трагедію.

Як писало РБК-Україна раніше, український президент Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.