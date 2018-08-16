Вице-президент США советует Турции не испытывать терпение Трампа

Освобождение пастора позволит снять санкции с турецких чиновников, но не отменит пошлинные тарифы

В связи с ухудшением отношений между США и Турцией, вице-президент США Майк Пенс посоветовал Анкаре "не испытывать терпение" президента Трампа. Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме сообщили, что власти США могут начать рассмотрение снятия санкций с Турции только тогда, кода находящийся под стражей в Турции пастор Эндрю Брансонс будет освобожден. В администрации сказали, что Раджеп Эрдоган в отношение Брансона отнесся "крайне несправедливо".

Освобождение пастора позволит снять ограничения с министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Но повышение пошлин на сталь останется в силе, заявили в Белом доме.

Напомним, в Турции суд отказался отпустить американского пастора из-под ареста. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая настаивала на освобождении Брансона и его праве покинуть Турцию.