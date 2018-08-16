Віце-президент США радить Туреччині не випробовувати терпіння Трампа

Звільнення пастора дозволить зняти санкції з турецьких чиновників, але не скасує митні тарифи

У зв'язку з погіршенням відносин між США і Туреччиною, віце-президент США Майк Пенс порадив Анкарі "не випробовувати терпіння" президента Трампа. Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі повідомили, що влада США може почати розгляд зняття санкцій з Туреччини тільки тоді, коли знаходженний під вартою в Туреччині пастор Ендрю Брансонс буде звільнений. В адміністрації сказали, що Раджеп Ердоган у відношення Брансона поставився "вкрай несправедливо".

Звільнення пастора дозволить зняти обмеження з міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхамита Гюля. Але підвищення мит на сталь залишиться в силі, заявили в Білому домі.

Нагадаємо, у Туреччині суд відмовився відпустити американського пастора з-під арешту. Суд відмовився задовольнити клопотання захисту, яка наполягала на звільненні Брансона і його право покинути Туреччину.