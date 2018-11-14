Віце-президент США заявив про готовність до холодної війни з Китаєм

Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс вважає, що економіка США здатна витримати таку ескалацію

Під час інтерв'ю віце-президент США Майк Пенс заявив, що Китайська сторона повинна кардинально змінити свою політику на світовій арені, якщо вони хочуть уникнути холодної війни з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до нормалізації відносин з Китаєм, якщо Пекін змінить свою військову і економічну політику. Він повідомив, що ситуація навколо США і Китаю багато в чому залежить від Аргентини, де повинна пройти запланована зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна під час саміту G20.

У тому випадку, якщо Китайська сторона не піде на поступки, то США готові посилити політичний та економічний тиск на Пекін. Пенс підкреслив, що США має досить сильну економіку для того, щоб витримати таку ескалацію, на відміну від економіки Китаю, яка "менш довговічна".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США виступають проти зростання військової активності Китаю в Південно-Китайському морі. Помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що США не підтримують одностороннє збільшення військової активності Китаю в Південно-Китайському морі і збільшують свою активність в його водах.